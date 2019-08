CNN Brasil quer uma das principais jornalistas da Globo, diz site

A CNN Brasil está interessada na contratação de Monalisa Perrone, de acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL. Segundo “fonte segura” da coluna, a atual titular do matinal “Hora 1”, da Rede Globo, é alvo da nova emissora, assim como Dony De Nuccio e Samy Dana.

A favor da CNN estaria o atual “horário” de trabalho de Perrone, que, devido ao fato do “Hora 1” ir ao ar todos os dias às 4h, foi obrigada a modificar completamente sua rotina. Além disso, nas recentes mudanças promovidas pela Globo, a jornalista não foi incluída em nenhuma.

Monalisa Perrone atualmente apresenta o “Hora 1”, da Rede Globo

Por outro lado, ainda de acordo com a coluna, a contratação de Perrone envolveria uma alta multa contratual.

Também segundo a publicação, Dony de Nuccio estaria prestes a assinar um contrato com a CNN, assim como o comentarista econômico Samy Dana.

