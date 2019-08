As férias de Dony De Nuccio nos Emirados Árabes

Depois de sua saída da Rede Globo, Dony De Nuccio aproveitou os dias livres para curtir umas férias nos Emirados Árabes. No início de agosto, o jornalista entregou seu pedido de demissão à emissora após polêmica envolvendo contratos milionários. Já na segunda-feira (12), ele compartilhou no Instagram fotos suas visitando os principais pontos turísticos do país árabe.

No começo do mês, o então âncora do “Jornal Hoje“, que também já atuava como apresentador substituto no “Fantástico” e “Jornal Nacional“, pubicou uma carta aberta endereçada a Ali Kamel, diretor geral de jornalismo da Globo, explicando que entende que cometeu um erro e anunciando sua saída da emissora. A carta faz referência aos serviços prestados por Dony para o Bradesco Seguros, entre vídeos, palestras e outros, que poderiam entrar em conflito com as regras da rede de televisão.

