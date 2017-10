7 momentos emocionantes e inesquecíveis de ‘A Força do Querer’

A novela A Força do Querer, de autoria de Glória Perez, vai deixar saudades. Desde Avenida Brasil, exibida em 2012, uma trama das 21 horas da Globo não tinha tanta audiência. O penúltimo capítulo, que foi ao ar na quinta-feira (19), bateu 48,8 pontos na Grande São Paulo. O episódio final da novela de Gilberto Braga chegou a 52 pontos de audiência e pode ser que a A Força do Querer a supere na noite desta sexta-feira (20) com seu grand finale.

Entre diversos personagens marcantes e momentos inesquecíveis, vamos sentir falta das trapalhadas de Ritinha (Ísis Valverde), da coragem de Jeiza (Paolla Oliveira), da força de Bibi (Juliana Paes) e da superação de Ivan (Carol Duarte).

Separamos alguns momentos que foram destaque em A Força do Querer e que, com certeza, ficarão na memória do público por muitos anos.

