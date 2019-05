Miss é encontrada morta na Bahia

View this post on Instagram

Ontem foi dia de júri técnico com essas lindas peças @motivacao_fitnessepraia 😍💖 O coração não aguenta com tanta emoção. E o frio na barriga?! 😱 Mas fé em Deus 🙏👑💖 #missilheus #missbahia #missbahiabeemotion #missbrasil #2018 #missuniverse #redebandeirantes #band #lucasferrarateam #belezarara #ilheus #bahia #brasileira #brasil #baianidade #gabriela #cravoecanela #lucasferrarateam