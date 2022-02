Mesmo sem festas e festivais, consumo de cerveja aumentou em 2021

Você sente que bebeu mais álcool nesta pandemia? Então saiba que você não está sozinha: pelo menos quando o assunto é cerveja, ficar em casa parece ter impulsionado o consumo no país. É isso o que mostra o levantamento da consultoria Euromonitor à pedido do Sindicerv (o sindicato das industrias de cerveja). No ano passado, o aumento foi de 7,7% em relação a 2020, chegando a 14,3 bilhões de litros.

E para quem acha que o crescimento se deve a uma baixa base de comparação devido à pandemia, vale dizer que 2020 também teve um consumo maior do que o de 2019, quando foram vendidos 12,63 bilhões de litros. “O avanço ocorreu em mais um ano desafiador para a indústria, marcado por um cenário econômico de alta nos juros, queda do Produto Interno Bruto, mudança no hábito dos consumidores e incertezas do rumo da pandemia de Covid-19”, disse o superintendente do Sindicerv, Luiz Nicolaewsky, à Veja.

As queridinhas dos brasileiros

Ainda segundo o levantamento, o tipo de cerveja mais popular continua sendo a lager, que representa 91% do volume total de vendas no varejo. No entanto, o crescimento de 11% no faturamento – chegando a 208 bilhões de reais – também aponta para uma popularidade crescente das cervejas premium.

Mulheres e o aumento do consumo no mundo

Outro ponto que vale ressaltar é que a alta no consumo não aconteceu apenas no Brasil, e que as mulheres tem muito a ver com isso. De acordo com o relatório Consumer Insider, realizado pela Kantar, o terceiro trimestre de 2021 registrou o maior número de consumidores da bebida desde o terceiro trimestre de 2019, com alta de 127%. O perfil que mais contribuiu para o aumento foi o composto de mulheres de 40 a 49 anos pertencentes às classes A e B. Já os homens neste mesmo grupo foram responsáveis pela queda na frequência, que caiu 58%.