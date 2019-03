Merendeira escondeu 50 alunos na cozinha durante tiroteio em escola

Silmara Cristina Silva de Moraes, de 54 anos, é merendeira da Escola Estadual Raul Brasil, invadida por dois adolescentes que atiraram contra alunos e funcionários. Ela conta que abrigou cerca de 50 estudantes dentro da cozinha e que fez uma barricada com geladeira e freezer para tentar se proteger.

Até agora, há oito mortos, entre elas crianças, e 23 pessoas foram levados para hospitais na escola. Os atiradores se suicidaram.

“Nós estávamos servindo merenda e aí começou os ‘pipoco’ e as crianças entraram em pânico. Abrimos a cozinha em começamos a colocar o maior número de crianças dentro e fechamos tudo e pedimos para eles deitarem no chão”, contou, chorando, ao G1. “Foi muito desesperador, porque foi muito tiro, muito tiro mesmo e era muito pânico”.

As informações dão conta de que foram disparados ao menos 30 tiros.

Segundo Silmara, os adolescentes andavam muito. “Parecia que procuravam alguém. Iam para lá e para cá atirando muito. Nós não vimos nada. A gente abaixou e ficou escutando o movimento. Isso durou te 10 a 15 minutos mais ou menos”, diz.

Quando havia cerca de 50 alunos dentro da cozinha, ela trancou a porta. “Porque eles estavam próximos e a cozinha é rodeada de janela. A gente deitou no chão e nós não vimos nada com medo que atirassem. Mas graças a Deus nada aconteceu com quem não estava lá. Eu arrastei a geladeira e o freezer para fazer uma barricada e ficamos atrás. A mesa viramos e fizemos um escudo para proteger as crianças. Ficamos acuados em um canto só, se acontecesse alguma coisa ele ia pegar muita gente”, conta.

O governador e outras autoridades estão no local. “Chegamos agora na escola Raul Brasil, aqui em Suzano. Cenário desolador. Solicitei apoio imediato a todas as vítimas e familiares. Muito triste!”, disse em sua conta no Twitter.

Ele decretou luto de três dias no Estado.