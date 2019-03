“Quando a gente saiu, tinha gente morta nos corredores”, diz aluna

Dois adolescentes atiraram contra alunos e funcionários da Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo. Segundo uma estudante em entrevista à Record TV, um dos atiradores estudava na escola. “Um dos atiradores era aluno da escola. Ele era gente boa, nunca pensei que ia fazer algo desse tipo”, relatou.

Ela diz que quando o tiroteio começou ela se escondeu no banheiro. “Depois de um tempo, quando a gente saiu, tinha gente morta nos corredores.”

Além de ao menos oito mortos confirmados (cinco crianças, uma funcionária e duas vítimas não identificadas), outras 23 pessoas foram levadas a hospitais da região.

O governador e outras autoridades estão no local. “Chegamos agora na escola Raul Brasil, aqui em Suzano. Cenário desolador. Solicitei apoio imediato a todas as vítimas e familiares. Muito triste!”, disse em sua conta no Twitter.

Chegamos agora na escola Raul Brasil, aqui em Suzano. Cenário desolador. Solicitei apoio imediato a todas as vítimas e familiares. Muito triste! pic.twitter.com/Xi34KqlPN7 — João Doria (@jdoriajr) March 13, 2019