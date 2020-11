Milagre na Turquia: menina de 4 anos sobrevive após ficar soterrada 4 dias

A menina Ayda Gezgin de 4 anos sobreviveu quase quatro dias soterrada sob escombros de um prédio na cidade de Izmir, na Turquia, que desabou após o terremoto que atingiu a região. O abalo teve seu epicentro no Mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia, e matou 100 pessoas.

O prefeito da cidade, Tunc Soyer, compartilhou a notícia, o que considerou um milagre, em seu perfil no Twitter. “91 horas depois, presenciamos um milagre. As equipes de resgate retiraram a menina Ayla, de quatro anos. Além da grande dor, também experimentamos essa felicidade. Expresso minha gratidão às equipes de resgate. Não deixe que as pedras toquem seus pés”, escreveu.

Ayla foi salva pelos bombeiros nesta terça-feira, 3, e conseguiu sobreviver porque estava em um espaço da cozinha de sua casa, no distrito de Bayrakli, cidade de Izmir, que ficou intacto no desmoramento.

Consciente e sem ferimentos aparentes, a menina aguardou por 91 horas pelo salvamento e falou aos bombeiros que a encontraram o seu nome e que estava bem. É possível que a mãe da menina, Fidan Gezgin, ainda esteja soterrada. Seu pai, Ugur, foi salvo.