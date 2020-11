Campanhas nacionais visam ampliar a participação das mulheres na política

Com a proximidade das Eleições Municipais, duas campanhas foram lançadas para incentivar que cada vez mais mulheres participem da esfera política.

Idealizada pelo TSE, a campanha Mais Mulheres na Política visa encorajar candidaturas femininas. A atriz Camila Pitanga foi chamada para um vídeo institucional, que resume o espírito da ação. “Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. Isso é democracia”, diz a atriz.

Já a campanha #VEMVoteEmMulheres nasceu de uma parceria entre as organizações #ElasNoPoder, Vamos Juntas, Engajamundo e Vote Nelas. Hoje, a ação conta com o apoio de mais 30 instituições. Como o nome já diz, o foco aqui é estimular que cada vez mais eleitores votem em mulheres.

“Queremos mais mulheres eleitas porque sua presença na política fortalece nossa democracia e influencia a produção de políticas públicas baseadas em novas perspectivas e realidades”, diz Carla Mayumi, da Vote Nelas.

A luta pelo voto feminino durou anos e mesmo com as imensas dificuldades, elas chegaram a cargos presidenciais e hoje continuam lutando por um espaço político mais igualitário. Saiba mais no vídeo 👇🏽

