Menina de oito anos morre baleada no Rio de Janeiro

Ágatha Vitória Sales Félix, 8 anos, foi baleada nesta sexta-feira (20) na zona norte do Rio de Janeiro. A menina foi encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Dentro de uma Kombi, que circulava pela comunidade do Complexo do Alemão, a vítima foi atingida por um tiro nas costas.

Segundo os moradores da região, antes de Ágatha ser baleada, a equipe policial começou a atirar contra uma moto, que estava na comunidade. De acordo com jornal Voz da Comunidade, um disparo da polícia atingiu a menina.

No perfil oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a organização declarou que “Na noite desta sexta, 20/09, policiais da UPP Fazendinha foram atacados de vários pontos da comunidade de forma simultânea. A equipe revidou à agressão. Logo após eles foram informados que um morador foi ferido na localidade “Estofador”, afirmou a equipe da PM.

Moradores do Complexo do Alemão estão neste momento realizando uma manifestação na entrada da Grota pela violência na favela e pela morte da Ágatha Félix, de 8 anos. pic.twitter.com/tCzzDNoLxb — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) September 21, 2019

Os moradores do Complexo do Alemão organizaram uma manifestação na comunidade contra a violência policial e pela morte de Ágatha na manhã deste sábado (21).

