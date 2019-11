Menina de dois anos ajuda pais cegos a caminhar

View this post on Instagram

Que dia maravilhoso minha filha amada! Sou pai mais feliz desse mundo e muito grato a Deus por ter me presenteado com uma joia raríssima como você uma criança mais do que especial, a razão do meu viver! Só peço ao Papai do Céu que me capacite a cada dia para poder te dar tudo que precisa e te fazer a criança mais feliz desse mundo. Te agradeço por tudo minha anjinha linda por cada sorriso que tira de mim e da Mamãe mesmo naquelas horas atribuladas lá está você com toda ternura do mundo fazendo suas gracinhas, nos dando aquele abraço bem apertado dizendo te amo Papai te amo Mamãe! Minha pequenina isso não tem dinheiro que possa pagar… Você não faz idéia do quão importante que você é para mim e para a Mamãe não existe palavras nesse mundo que possa descrever o amor que tenho por você minha princesa. Obrigado por tudo minha pequenina! Te amo de mais conte comigo para tudo. Pode ter certeza de uma coisa meu amor se preciso for o Papai dá a própria vida por você. Te amo te amo te amo te amo… 🤗🤗🤗🤗🤗🤗👨‍👩‍👧 . . @adidas @sm_soparabaixinhos @alexpapaidaclarinha .