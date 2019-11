Depois de estudar no tablet de uma loja, menino ganha várias doações

View this post on Instagram

Quando falamos de falta de oportunidades, estamos falando disto, uma criança foi até o shopping Recife para realizar seu trabalho de geografia, isso mesmo, foi até um shopping porque não tinha computador nem acesso a internet em sua casa, a fome e a miséria ainda existem, e não é preciso ir longe para presenciar. Guilherme, foi visto estudando no shopping Recife, na loja da Samsung, ele foi até lá para realizar o trabalho de geografia, Guilherme é mais uma criança que sofre com a miséria, conseguimos localizar a criança e sua família, e a situação é bem delicada, por isso, precisamos da sua ajuda não só para comprar um notebook para ele, mas para ajudar ele e sua família, pois sua mãe está desempregada. A entrega do valor arrecadado será entregue nas mãos do Guilherme e filmaremos tudo, mas por questões de pessoas que estão querendo ir até a casa da criança em busca de visibilidade, não iremos fornecer o o endereço. LINK NA BIO: http://vaka.me/790349 #pernambuco #recife #riomar #recife #samsung