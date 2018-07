Uma menina de 5 anos foi estuprada e morta na madrugada deste domingo (15), em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A avó contou a Polícia Mílitar que elas estavam em um bar, mas esqueceu o isqueiro em casa e pediu para a menina ir buscá-lo, no entanto, a garota não voltou.

Os moradores do bairro disseram a avó que viram a menina acompanhada de um homem. O suspeito do crime tem 34 anos e é vizinho da família da vítima, no bairro Nova Pampulha. A mulher do suspeito disse que o marido apresentava um comportamento estranho, chegou em casa sujo, tomou banho e saiu correndo.

A polícia fez buscas pelo bairro e localizou o homem, que foi encaminhado para a delegacia. O corpo da criança foi achado em um lote, sem roupas e com indícios de estupro.

Na manhã de hoje (15), vizinhos invadiram a casa do suspeito, depredaram parte do imóvel e colocaram fogo em alguns móveis no meio da rua.

