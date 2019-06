Médicos operam intestino de feto ainda na barriga da mãe

Um feto com uma malformação congênita no intestino foi operado ainda dentro da barriga da mãe no Hospital da Criança e Maternidade (HCM), em São José do Rio Preto (SP). O procedimento, pioneiro no mundo, foi feito em conjunto por médicos do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, da Universidade de Taubaté e do Hospital de Baia Blanca, da Argentina.