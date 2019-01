Médico é preso após tentar matar mulher grávida

O médico Luis Claudio Pitanca Alcantara, de 38 anos, foi preso em flagrante após tentar matar a esposa grávida de sete meses. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (17), na Rua Santana, bairro Santa Rosália, em Sorocaba (SP).

Segundo o portal G1, a polícia seguiu para a moradia do casal de médicos após uma denúncia anônima. Assim que chegou ao local, Luis Claudio recebeu a equipe tranquilamente dizendo que não havia nada de errado, enquanto Karen Lilian Moraes Figueiredo de Mendonça, sua esposa, gritava por socorro aos fundos.

Luis Claudio tentou impedir os policiais de entrarem no imóvel e foi necessário acionar o reforço de quatro viaturas.

No boletim de ocorrência consta que a vítima relatou que o homem tentou sufocá-la e chegou a jogá-la no chão, aplicando-lhe uma chave de braço. Ela só conseguiu fugir do marido após mordê-lo. Depois, ele teria pego uma faca de cozinha e dito que iria matá-la, foi então que ela saiu correndo. Ele foi encontrado pelos policiais com a faca na mão.

Karen disse aos policiais que estava sendo agredida com socos na cabeça há uma hora e que o suspeito ameaçou matá-la e fazê-la perder o filho para que “saísse da vida dele”. De acordo com a vítima, a discussão teve início quando ela descobriu diversas ligações do homem para a ex-mulher.

Quando estavam na delegacia, o médico continuou ameaçando a mulher, afirmando que “a perseguiria até o inferno se ela o fizesse ser preso”.