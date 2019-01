Pastor é acusado de agredir física e psicologicamente mulheres e crianças

O pastor Eddy de Jesus foi preso na quarta-feira (16), suspeito de praticar violência física e psicológica, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Na terça-feira (15), doze pessoas prestaram depoimento relatando as agressões vividas. Dentre elas estavam nove mulheres e três crianças.

Segundo a Polícia Civil, a casa de recuperação Chácara Jovem Resgate do pastor não tinha autorização para funcionar. As investigações tiveram início a partir de informações repassadas pelo Conselho Tutelar do município, na segunda-feira (14).

Uma das vítimas, de 20 anos anos, declarou ao jornal local que apanhou, ficou sem comer e foi obrigada a dormir em um quarto sem luz e com cobras. “Lá era um tratamento, mas nem parecia. A gente deveria ser tratada e não maltratada. Eu era uma das vítimas que ia para o quarto das cobras. Eu já passei dois dias lá sem comer e sem lâmpada. Ele batia na minha cara, eu fui algemada e tudo”, disse a jovem que preferiu não revelar sua identidade.

Além disso, ela e sua irmã contaram à reportagem que eram ameaçadas para manter em segredo tudo o que acontecia no local. “Quando nossa família chegava, a gente não tinha nem oportunidade [de contar o que acontecia], porque ele ameaçava que se a gente falasse, a gente ia pagar quando nossa família saísse”, contou uma das vítimas.

Eddy de Jesus negou qualquer tipo de ameaça ou maus-tratos, ainda mais usando cobras. Segundo ele, as cobras entravam no local através de árvores próximas ao telhado. Além disso, ele afirmou que o único castigo dentro da casa era o de se recolher.

Leia também: Motorista da Uber estupra e marca rede social em corpo de jovem

Siga CLAUDIA no Instagram