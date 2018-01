Maya Gabeira surfa onda gigante que pode entrar para o Guinness

Maya Gabeira pode ser a primeira surfista do sexo feminino a entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. Na última quinta-feira, a carioca surfou a melhor onda da sua vida _80 pés, ou um pouco mais de 24 metros_ na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal, no mesmo lugar onde sofreu um grave acidente em 2013, de acordo com o Globo Esporte.

RECORDE ANTERIOR

Surfista de ondas gigantes, Maya vai dar entrada na medição de sua onda na WSL Big Wave Awards e, depois, ela será enviada ao Guinness.

O recorde de maior onda surfada no mundo pertence ao americano Garrett McNamara, que surfou uma bomba de 23.8 metros na mesma Nazaré em 2011. A intenção de Maya é inaugurar a categoria feminina de maior onda surfada do Guinness Book.

