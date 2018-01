Grazi Massafera aproveitou a tarde da última sexta-feira (19) para conferir o novo espetáculo do Cirque de Soleil, chamado Amaluna, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Apesar do look deslumbrante da atriz, quem roubou a cena foi Sofia, de 5 anos, filha da atriz com Cauã Reymond. A garotinha posou ao lado da mamãe e mostrou seu lado divertido fazendo graça para os fotógrafos. Olha que fofura!