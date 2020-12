Marieta Severo é internada com quadro leve de pneumonia

Dez dias após sentir os primeiros sintomas de Covid-19, Marieta Severo, 74 anos, foi hospitalizada nesta sexta-feira (4). Em decorrência da infecção pelo coronavírus, a atriz foi diagnosticada com um quadro leve de pneumonia.

Para o G1, a assessoria de Marieta informou que a internação ocorreu “por precaução e segurança”, sendo que a previsão é de que ela permaneça por uma semana no hospital.

No elenco da próxima novela das 21h, Um lugar ao sol, a atriz foi afastada assim que os primeiros sintomas leves, como dor de cabeça e febre, apareceram.

Sobre o protocolo da Globo durante a pandemia, a emissora explicou que “existe um planejamento previsto para que as produções continuem a gravar com outros núcleos e profissionais, mas quando isso não é possível, as gravações são adiadas.”

