Lançamentos de Maria Gal e Djamila Ribeiro mostram o poder da mulher negra

Maria Gal faz sucesso interpretando Gleyce em Aventuras de Poliana, novela do SBT. Mas, por trás das câmeras, a baiana de 42 anos tem outro papel de destaque. Ela é fundadora da Maria Produtora, focada em levar para o cinema e a TV projetos que destaquem o protagonismo feminino e negro.

A ideia surgiu após um episódio de racismo revoltante. “Há três anos, não pude participar de um filme porque o diretor disse que meu tom de pele não era comercial”, conta. O primeiro trabalho será a série Os Souza, sobre uma família negra que fica rica e muda radicalmente o estilo de vida. A atriz negocia a exibição da trama no canal CineBrasil TV.

Aula de igualdade

Pesquisadora e mestre em filosofia política, Djamila Ribeiro lança seu segundo livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro? pela editora Companhia das Letras por 29,90 reais.

São artigos que publicou em CartaCapital, desde 2014, discutindo a questão racial no movimento de mulheres. “Compartilho experiências pessoais e ideias de autoras que me ajudaram a compreender o mundo e a curar as feridas causadas pela discriminação na minha juventude”, diz ela.

