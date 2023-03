Lance Reddick, ator de John Wick, morre aos 60 anos

Lance Reddick, de sucessos como John Wick e A Escuta, morreu nesta sexta-feira (17), aos 60 anos. Reddick foi encontrado em sua casa nesta manhã, segundo o TMZ, e a causa da morte não foi divulgada. Fontes do site apontam causas naturais.

A triste notícia chega poucos dias antes do quarto filme de John Wick chegar aos cinemas. Na franquia, ele interpretava Charon, o recepcionista do Hotel Continental de Nova Iorque, que é um dos grandes cenários da saga. Lance Reddick é um rosto conhecido em Hollywood, tendo trabalhado em mais de 100 produções, entre longas-metragens e séries.

Carreira de Lance Reddick

Nascido em Baltimore, nos EUA, Reddick também era músico. Ele estudou na Universidade de Rochester antes de se mudar para Boston, nos anos 1990, e se especializar em dramaturgia em Yale. Um de seus papéis de maior destaque foi como Cedric Daniels em A Escuta, seriado policial que teve cinco temporadas e foi exibido na HBO de 2002 até 2008. Na TV, ele também interpretou o detetive Johnny Basil em Oz, de 1997 a 2003, e Matthew Abaddon em Lost, de 2004 até 2010.

Recentemente, o ator apareceu em Godzilla Vs. Kong (2021), O Amor de Sylvie (2020), Invasão ao Serviço Secreto (2019) e estava confirmado em diversos outros projetos, entre eles o papel de Zeus na série Percy Jackson and the Olympians, da Disney, que está em pós-produção.

Lance Reddick estrelou os quatro filmes de John Wick, como citamos acima, e estava participando da tour de lançamento de John Wick 4: Baba Yaga, que estreia no dia 22 de março nos cinemas. Além de TV e cinema, Riddick também era dublador, ele participou dos jogos Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Commander Zavala e outros.