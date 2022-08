Lady Gaga estará em ‘Coringa 2’: confira detalhes de sua personagem

Após inúmeros rumores apontarem que Lady Gaga protagonizaria ‘Coringa 2’ ao lado de Joaquin Phoenix, a cantora finalmente confirmou a informação através de suas redes sociais. O anúncio ainda revelou a data de lançamento da superprodução: 04 de outubro de 2024. Confira:

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Por enquanto, não há grandes detalhes acerca do projeto. Contudo, sabemos que as gravações terão início em dezembro deste ano. Todd Phillips — que comandou o primeiro volume — retorna para dirigir a sequência, intitulada oficialmente como ‘Joker: Folie à Deux’.

Qual será o papel de Lady Gaga em ‘Coringa 2’?

Ao que tudo indica, Lady Gaga irá interpretar a personagem Arlequina — vivida nos últimos anos por Margot Robbie em filmes como “O Esquadrão Suicida” e “Aves de Rapina”. Contudo, uma fonte do portal “World of Reel” — famoso por vazar notícias do mundo cinematográfico — afirmou que a artista irá encarnar outra personagem — que apesar de ser a protagonista, não é Harley Quinn.

Sequência deve ser extremamente violenta

*O texto a seguir pode conter possíveis spoilers!

Ainda de acordo com o “World of Reel”, a sequência irá acompanhar o momento em que Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) escapa do hospício e começa a realizar uma série de assassinatos brutais antes de encontrar a personagem perturbadora de Gaga.

Os dois terão um romance problemático, semelhante a um jogo de gato e rato, onde a dupla estará em constante conflito. O portal de cinema também afirma que a produção contará com mortes extremamente horríveis: “Há várias decapitações, cenas de tortura, castrações e bombas explodindo. O aspecto musical do filme é semelhante à cena de violência sexual de Laranja Mecânica”, revelou o insider.

Por fim, a fonte declara que o longa fará todos os fãs tradicionais do gênero musical vomitarem e saírem do cinema. “Este filme vai surpreender as pessoas se for bem filmado. O roteiro é chocante e não parece ser de uma franquia de grande orçamento. Com certeza será proibido para maiores de 18.”