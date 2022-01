Lady Gaga e outras atrizes que foram a segunda opção em papéis icônicos

Você já imaginou um mundo em que “Shallow” de Nasce uma Estrela não existisse? Ou então, uma realidade em que Audrey Hepburn não fosse a protagonista de Bonequinha de Luxo? É difícil de acreditar, mas essas coisas quase aconteceram. Isso porque em Hollywood é extremamente comum que as atrizes (ou atores) sejam contratadas para estrelar projetos, mas acabem precisando abandonar os papéis por motivos que vão desde conflitos de agenda à falta de confiança nas produções.

O que elas não esperam, porém, é que a recusa vire aquele papel icônico dos cinemas. E isso já aconteceu com Marilyn Monroe, Beyoncé e muitas outras. Aqui, CLAUDIA reuniu algumas atrizes que foram a segunda opção em projetos que se transformaram em verdadeiros fenômenos. Confira:

Lady Gaga em Nasce Uma Estrela

Não é fácil interpretar um papel que já pertenceu a lendas como Judy Garland, Janet Gaynor e Barbra Streisand. Porém, Lady Gaga foi destemida e entregou uma performance que, apesar de recente, será lembrada. E nem precisamos falar sobre a trilha sonora composta pela cantora, que se transformou num fenômeno mundial.

Contudo, anos antes do lançamento da refilmagem, o projeto da Warner Bros. teria Beyoncé como protagonista e Clint Eastwood no comando da direção. Contudo, a gravidez da ícone pop fez com que a produção fosse adiada e, posteriormente, engavetada. Logo em seguida, Bradley Cooper se encarregou de desenvolver o longa. O resto é história.

Reese Witherspoon em Legalmente Loira

O carisma de Reese Witherspoon é uma força da natureza em Legalmente Loira. Aliás, o seu personagem no projeto possui inúmeras nuances e a atriz consegue transitar facilmente entre a ingenuidade e a confiança. Sem a estrela, o longa poderia ser facilmente esquecido. Contudo, antes de cair nas mãos de Witherspoon, Elle Wood quase foi interpretada por Christina Applegate.

Na época, ela recusou o papel por acreditar que a protagonista era muito semelhante ao seu trabalho no seriado Married… With Children. “Que decisão estúpida, né?”, brincou em entrevista ao ET, em 2015. “Reese mereceu o papel. Ela fez um trabalho excelente que eu nunca poderia superar”, afirmou.

Audrey Hepburn em Bonequinha de Luxo

É impossível pensar em Bonequinha de Luxo sem Audrey Hepburn, já que a atriz é a alma deste clássico. Aliás, este se tornou o papel mais celebrado na carreira da lenda hollywoodiana. Porém, a personagem Holly Golightly quase foi para outro nome da era de ouro: Marilyn Monroe. Truman Capote, diretor do longa, queria a superestrela no elenco, mas o agente de Monroe, Lee Strasberg, acreditou que o trabalho traria danos à imagem da artista.

Emma Stone em La La Land

Além de ser um dos maiores musicais do cinema dos últimos anos, La La Land rendeu o Oscar de Melhor Atriz para Emma Stone. Mas acredite se quiser: o papel de Mia quase foi para a xará da estrela, Emma Watson. Em entrevista ao SiriusXM, a artista afirmou que essa é uma das maiores frustrações de sua carreira. Na época, Watson queria aceitar, mas as gravações do live-action de A Bela e a Fera a forçaram a recusar o aclamado projeto de Damien Chazelle.

Jodie Foster em Silêncio dos Inocentes

Segundo o próprio diretor do longa, Jonathan Demme, o memorável papel de Clarice quase não foi para Jodie Foster. Ele acreditava que a atriz não conseguiria transmitir credibilidade interpretando uma personagem tão madura. Por isso, o trabalho foi oferecido para Michelle Pfeiffer, Meg Ryan e Laura Dern. Eventualmente, ele acabou escalando Foster. E, claro, a escolha foi muito bem-sucedida, já que a estrela acabou vencendo o Oscar por sua performance marcante na obra.