Juntos há 71 anos, casal morre no mesmo dia

Após 71 anos de casados, Herbert DeLaigle, de 94 anos, e Marilyn Frances DeLaigle, de 88, morreram exatamente no mesmo dia, com apenas 12 horas de diferença. As mortes aconteceram na sexta-feira, dia 13, segundo reportagem da emissora WRDW.

Os dois estavam juntos desde que ele tinha 22 anos e ela, 16. Os dois se conheceram em Virgínia, nos EUA. “Frances trabalhava em uma pequena cafeteria, a White Way Cafe”, disse Herbert em entrevista em 2018. “Eu a observava indo para lá e para cá, para lá e para cá, e os meus olhos ficavam nela. E então tomei coragem para perguntar se gostaria de sair comigo um dia”, acrescentou ele.

Ela topou. O primeiro encontro ocorreu em um cinema, e o casamento aconteceu um ano depois. Herbert e Marilyn Frances tiveram seis filhos, 16 netos, 25 bisnetos e três tataranetos.

Herbert foi o primeiro a morrer, na madrugada de sexta-feira. Doze horas depois, Marilyn Frances faleceu. Acredita-se que ela tenha sido vítima da síndrome do coração partido, quando não se suporta a dor da perda da pessoa amada e morre pouco depois.

