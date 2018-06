Toda mulher que, infelizmente, já passou por isso sabe: é muito difícil reagir instantaneamente a um assédio sexual. A repórter Júlia Guimarães, da TV Globo, no entanto, mostrou como é possível e importante se posicionar no momento exato em que a situação acontece. “Não faça isso, nunca mais faça isso, OK? Isso não é educado, não é certo. Nunca faça isso com uma mulher. Respeite!”, disse em inglês a um torcedor que tentou beijá-la enquanto ela se preparava para gravar uma reportagem na Rússia.

“A minha reação até me surpreendeu um pouco”, disse à apresentadora Ana Maria Braga em participação no Mais Você desta segunda-feira (25). Júlia contou que nunca havia passado por isso no Brasil – “por sorte”, como ela mesma ressalta –, porém essa foi a segunda vez que sofreu o mesmo ataque durante a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018.

“Já vi muitas colegas de imprensa sofrerem assédio e sofrerem com o machismo no nosso meio esportivo”, contou relembrando a sua participação campanha #DeixaElaTrabalhar. Lançada em março deste ano por diversas profissionais da área, ela foi criada como uma tentativa de combater o comportamento machista e desrespeitoso recorrente de torcedores homens a jornalistas mulheres. Além de beijo forçado, são comuns apalpadas na bunda e comentários degradantes.

“Eu fiquei feliz com a reação que eu tive”, disse Júlia. “Muitas pessoas sofrem assédio em todo tipo de situação, então eu espero que sirva como um exemplo de que a gente tem que reagir e não deixar passar em branco isso daí”, completou.

Após dar o seu recado, a repórter quer focar em fazer o seu trabalho sem ser interrompida e aproveitar a sua primeira vez cobrindo o mundial de futebol, um sonho antigo seu. “Agora é bola pra frente. É continuar trabalhando que a Copa do Mundo está muito especial”, finalizou.