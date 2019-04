Jovem dado como desaparecido em Brumadinho aparece vivo

O catarinense Evandro Schwirkowsky, de 23 anos, que estava dado como desaparecido na tragédia de Brumadinho, entrou em contato com sua família em Corupá, no norte catarinense, na terça-feira (16). Ele conta que desde então está em Salvador.

O companheiro de Evandro, Edemilson de Jesus, foi quem acionou as equipes de resgate, informando que o namorado teria ido a Brumadinho em busca de emprego. O Instituto Geral de Perícias (IGP) chegou a fazer coleta de material genético do pai de Evandro para comparar com a genética das vítimas da tragédia.

Evandro declarou à NSC TV que estava em Brumadinho, mas que saiu da cidade uma hora antes do rompimento da barragem. Segundo seu relato, o jovem voltou para Salvador e ficou vagando pelas ruas, pois não queria voltar para casa e prejudicar o namorado Edemilson, com medo de que a família de Corupá os encontrasse.

“Fiz tudo isso porque meu pai não aceitava o fato de eu ser gay e ser casado com um homem. Estive mesmo em Brumadinho, mas, pela graça do nosso Deus, saí uma hora antes do ocorrido”, explica Evandro em vídeo.

Edemilson afirma que ele e o namorado tinham se mudado para Salvador no começo do ano e, na sequência, Evandro afirmou ter ido a Brumadinho. “Ele está chorando muito. Ele vai se recompor e vai explicar”, explica o companheiro.

Leia mais: Homem mata esposa em motel e comete suicídio em seguida

+ Jovens caçoam de mulher de biquíni em praia e ela dá lição de moral

Siga CLAUDIA no Youtube