Jovem afirma que tentou se matar após ser abusada aos 13 por João de Deus

Sara Varnier, de 24 anos, diz que tentou se suicidar após ter sido abusado por João de Deus quando tinha 13 anos de idade. Ela diz que procurou a ajuda do médium após um quadro depressivo. “Quando voltei, estava muito pior. Tentei me matar, passei por coisas difíceis depois. Ele escolhe a vítima, escolhe a pessoa que está fragilizada para fazer alguma coisa. Eu estava fragilizada à época, fiquei sem reação”, contou à TV Globo.

Ela diz que João de Deus se aproveita de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. “Ele abusa porque sabe que a pessoa não vai contar, não vai ter forças”, afirma.

A jovem prestou depoimento ao Ministério Público sobre o caso e o relato deve ser enviado à força-tarefa que apura o caso montada em Goiás.

Acusações de abuso sexual

João de Deus é acusado de abuso sexual por muitas mulheres. As primeiras denúncias foram divulgadas pelo programa ‘Conversa com Bial’, da Rede Globo. Desde então, mais de 200 mulheres relataram terem sofrido violência sexual por parte do médium.

O Ministério Público e a Polícia Civil de Goiás montaram uma força-tarefa nesta segunda (10) para investigar o caso. Houve ainda a criação de um canal de denúncias para investigar João de Deus.

