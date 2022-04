Atriz brasileira da série ‘ER – Plantão Médico’ morre de câncer

Série médica de grande sucesso, ER – ou Plantão Médico, na tradução para o português – teve no elenco uma atriz brasileira: Jossara Jinaro. Responsável por interpretar a enfermeira Andrea Clemente na trama, ela enfrentava na vida pessoal sua própria batalha médica. Diagnosticada com câncer, ela faleceu no último dia 27.

O comunicado da notícia foi feito pelo próprio esposo da atriz, Matt Bogado, na sua rede social oficial. Ela deixa dois filhos pequenos.

Com muito pesar, comunico o falecimento de minha esposa, Jossara Jinaro nesta data, 27 de abril de 2022. Jossara lutou bravamente contra o câncer e voltou para casa para estar cercada pela família. Jossara era uma esposa, mãe, artista e amiga incrível. Ela tinha a alma mais linda e bondosa e não aceitaria um não como resposta. Mesmo em seus últimos momentos, ela ainda estava lutando. Ela agora está descansando em paz e será lembrada para sempre. Eu, Liam e Emrys sentiremos muito a falta dela, embora saibamos que ela está em nossos corações e nos guiando a cada passo do caminho.