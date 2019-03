Incêndio atinge set de ‘Espelho da Vida’

Um incêndio atingiu a cidade cenográfica da novela ‘Espelho da Vida’ na noite da última sexta (29). O fogo consumiu uma casa do estúdio, que fica no Rio de Janeiro.

A Rede Globo informou que uma cena de incêndio era filmada quando o fogo se alastrou. Ninguém ficou ferido e o local foi isolado.

“O fogo foi controlado, com a ajuda do 12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, não houve outros prejuízos na cidade cenográfica e não haverá impacto no planejamento das cenas finais da novela”, diz o comunicado à imprensa.