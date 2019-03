Sandy e Júnior se pronunciam sobre venda de ingressos

View this post on Instagram

Queridos fãs, estamos aqui como ‘dupla’ (algo que estamos assimilando e reaprendendo) para falar especialmente com vocês! Sempre tivemos um enorme carinho e orgulho pela história que construímos juntos. Este foi o principal combustível para revivermos, como o próprio nome da turnê diz, a Nossa História. E isso diz respeito diretamente a vocês. Estamos muito felizes com tudo o que está acontecendo. Na mesma proporção, estamos extremamente surpresos com o tamanho que a celebração está tomando. Às vezes, nem parece que é com a gente. O que inicialmente, bem lá atrás, chegamos a cogitar para ser um grande show comemorativo, nossa equipe acabou transformando numa turnê. Deu um frio na barriga… Mas, estávamos com tanta vontade, que entramos de cabeça e coração. E aí, os ingressos dos shows ficaram escassos. Esgotaram em horas. Gerou frustração em muitos (saibam que é nossa também!), desencadeou diversos questionamentos que estão, sim, sendo apurados por todas as equipes do projeto. Celebramos quando conseguimos mudar os locais dos shows em BH e Manaus para receber mais fãs. Ouvimos atentos aos pedidos por shows extras, abrindo Rio, São Paulo e agora Porto Alegre. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Confiem que estamos cientes de tudo. E pensando nas melhores soluções que forem possíveis. Aproveitamos para reforçar que repudiamos qualquer tentativa de fraude e comércio ilegal dos ingressos. Por favor, NÃO comprem fora dos canais oficiais. A gente deixa aqui nosso eterno respeito e carinho por cada um de vocês. Vem que a essa nossa história (de 2019) tá começando! Com MUITO carinho e de dentro do coração, Sandy e Junior Lima ♥️ #nossahistoriasj