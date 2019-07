Hospital nega que bebê tenha sido vítima de bala perdida na Cidade de Deus

Um bebê de apenas um mês de idade morreu após ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. A princípio, a família acreditava que Benjamin havia sido vítima de uma bala perdida, pois a Polícia Militar realizava uma operação na comunidade no momento em que sua mãe o encontrou sangrando no quarto onde dormia.

Porém, de acordo com a RioSaúde, responsável pela administração da unidade, ele tinha sofrido, na verdade, um trauma na cabeça. O corpo do bebê será levado para o Instituto Médico-Legal, onde será determinada a real causa da morte.

Ao Globo, uma amiga da família contou que a mãe “quando escutou os tiros, foi tirar ele do quarto para passar para o outro quarto onde é mais seguro. E nisso que ela pegou ele, ele já estava botando sangue pela boca e pelo nariz, estava sujo. Ele não teve uma queda”.

Além de Benjamin, estavam na casa no momento do ocorrido seus pais e outras duas crianças. Ele seria transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.

Nas redes sociais, familiares do bebê lamentaram a perda. Em um filmagem realizada na própria UPA, uma mulher se identifica como a avó do menino e confirma a morte do neto.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que Benjamin “foi levado pela família para a Upa Cidade de Deus, em estado muito grave”. E que “apesar dos esforços da equipe de saúde, a criança não resistiu e foi a óbito”.

A Polícia Militar também divulgou um pronunciamento sobre a ação:

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, no início da manhã desta quarta-feira (31/07), policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) atuaram na Cidade de Deus, na Zona Oeste da cidade do Rio. Durante incursão na comunidade, criminosos atiraram contra as equipes e houve confronto. Não houve prisões e apreensões. O batalhão foi informado que não houve entrada de feridos em unidades de saúde da região até o momento”.

Leia também: Bebês podem ter sido trocados em hospital e casais decidem viver juntos

+ No Rio, bebê é internado em estado grave com prego alojado na cabeça

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA