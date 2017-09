Horário de verão será mantido em 2017

Nesta segunda-feira (25), o Ministério de Minas e Energia confirmou que irá manter o horário de verão para 2017. Sendo assim, no dia 15 de outubro, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar seus relógios em uma hora. O período acaba no dia 19 de fevereiro.

Cogitou-se encerrar o horário especial criado para ser aplicado durante o equinócio de primavera – em que o tempo de duração da luz solar é maior no país –, pois uma pesquisa demonstrou que a mudança não traz mais economia de energia. No entanto, por ter se tornado um hábito cultural em grande parte do Brasil, o governo optou por manter o horário de verão. No entanto, ainda não foi decidido sobre a manutenção da mudança nos relógios para 2018.