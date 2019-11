Gabriela Prioli e Caio Coppolla são os novos contratados da CNN

A CNN Brasil entra no ar só em março de 2020, mas as contratações estão a todo vapor. Gabriela Prioli e Caio Coppolla são os novos comentaristas de política da emissora.

A ideia do quadro, inspirado no The Great Debate da CNN norte-americana, é criar um espaço para debater pensamentos diferentes. Por isso, a escolha do comentarista, que ganhou reconhecimento com suas visões conservadoras, e da professora, com um posicionamento mais alinhado à esquerda. Pelo jeito, diversidade de opinião não vai faltar no quadro.

Ex-sócia de um dos maiores escritórios de advocacia do País, Gabriela Prioli é bacharelada em Direito e e mestra em Direito Penal pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. Atualmente, Prioli é professora convidada na pós-graduação em Direito na Mackenzie.

Já Caio Coppolla, além do Direito, trilhou uma carreira como comentarista político. Para assumir o novo desafio, Coppolla pediu demissão da rádio Jovem Pan.

