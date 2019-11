“Democratização do acesso ao cinema” é tema de redação do ENEM 2019

O tema da redação do Enem 2019 foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela elaboração e aplicação da prova.

A primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 acontece neste domingo (3) em todo o Brasil. Neste primeiro domingo, os candidatos farão as provas de Ciências Humanas (45 questões de Geografia, História, Filosofia e Sociologia) e Linguagens e Códigos (45 questões de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira, podendo ser Inglês ou Espanhol, a depender do que o candidato escolheu no momento da inscrição), além da redação. Serão 5 horas e 30 minutos de duração máxima.

No domingo da semana que vem (10) será a vez das provas de Ciências da Natureza (45 questões de Biologia, Química e Física) e Matemática (45 questões).

As notas obtidas no Enem podem ser usadas depois pelos candidatos no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, que é a principal forma de acesso para vagas na rede pública de ensino superior. As notas também são aceitas em 42 instituições de Portugal.