Filha de Caroline Bittencourt esclarece morte de mãe no mar

Isabelle Bittencourt, filha de Caroline Bittencourt, publicou em seu Instagram um comunicado da família em que, além de agradecerem o apoio recebido, esclarecem como aconteceu o acidente que matou a modelo no litoral norte de São Paulo. Segundo a nota, a modelo foi arremessada do barco pelos fortes ventos _com rajadas de 125 km/h_ do último domingo (28). Em um primeiro momento, circulou pelas redes sociais que ela teria se jogado no mar para tentar salvar seus dois cachorros, que estavam com Caroline e o marido, Jorge Sestini, na travessia entre Ilhabela e São Sebastião. Além disso, informam que o marido saltou imediatamente para tentar resgatá-la, mas ambos ficaram à deriva e Caroline não conseguiu se manter nadando e se afogou. Jorge nadou por cerca de três horas até ser resgatado por um barco que passava pelo local. O corpo da modelo de 37 anos foi encontrado na segunda-feira (29), perto da praia de Cigarras, em São Sebastião.

O COMUNICADO DA FAMÍLIA

“Informamos com pesar o falecimento da nossa amada filha, irmã, mãe e esposa: Caroline Bittencourt. Sua partida nos deixou devastados e com uma imensa sensação de vazio, afinal, ela sempre se fez muito presente. Mesmo com toda dor, estamos rezando e temos muita fé… de que ela está em paz e nos braços do criador! Esclarecemos que o terrível acidente que levou nossa amada, foi causado por um forte vendaval que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no último domingo, dia 28 de abril. Ela e seu marido, Jorge Sestini, estavam fazendo de barco a travessia entre Ilhabela e São Sebastião, rumo à capital paulista. Aproximadamente na metade da travessia, eles foram surpreendidos por ventos muito fortes (rajadas que passavam de 125km/h segundo registros oficiais), esses ventos arremessaram a Caroline e seus dois cachorros ao mar.. que estava super revolto e com visibilidade muito ruim, seu marido saltou imediatamente ao mar para resgatá-la! Ambos ficaram à deriva e, mesmo com todos os esforços possíveis e em conjunto, Caroline infelizmente não aguentou mais manter-se nadando e se afogou – lamentamos. Jorge, após nadar cerca de 3 horas foi resgatado, já tarde da noite, por um barco que passava no local. Agradecemos de coração por todas as mensagens de conforto, demonstrações de carinho, solidariedade, respeito e compreensão de todos. Toda essa manifestação só nos mostra o quanto a Caroline era querida, com sua luz, bondade e energia contagiante. Devemos sempre lembrá-la com alegria, amor e, claro, muita saudade – oremos – gratidão.

De seus pais, irmãs, filha e marido, respectivamente:

Familia Bittencourt

Família Barbosa

Família Sestini “Que Deus abençoe a todos nós.”