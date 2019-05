Marido de Caroline Bittencourt usa terno do casamento em velório da modelo

Jorge Sestini, marido de Caroline Bittencourt, apareceu vestindo o terno usado no casamento durante cerimônia de cremação da modelo, que aconteceu na última terça-feira (30) e foi reservada à família.

O empresário estava na lancha com Caroline no momento em que ela caiu no mar, no domingo (28), em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. O rapaz conseguiu se salvar após ter nadado por três horas. Já o corpo da modelo foi encontrado sem vida na segunda-feira (29) pelo Corpo de Bombeiros.

Sestini e Bittencourt se casaram em fevereiro deste ano, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Em entrevista à Quem, Caroline explicou que escolheu o local para a cerimônia porque ela e o marido são apaixonados por praia.

RELEMBRE A CARREIRA DE CAROLINE BITTENCOURT

“Ele é empresário, mas surfa nas horas vagas. Então temos essa ligação com a praia e natureza”, afirmou. Caroline ficou noiva de Sestini no final de agosto de 2017.

Entenda o caso

Caroline Bittencourt, de 37 anos, estava desaparecida desde domingo (28), quando caiu de um barco em Ilha Bela, região que foi atingida por uma forte tempestade.

A cidade litorânea, localizada ao norte do estado de São Paulo, decretou estado de emergência por conta da forte chuva. Estipula-se que os ventos tenham passado dos 100 km/h, segundo a Defesa Civil do município.

A lancha onde a modelo e o empresário estavam foi encontrada na segunda-feira, em Massaguaçu, praia próxima a Caraguatatuba (SP).

Leia também: Turistas encontram mala com inicias de Caroline Bittencourt em ilha

+ Estilista homenageará Caroline Bittencourt em desfile