Filha acusa João de Deus de estupro, diz site

Uma filha de João de Deus move contra o médium uma ação de reparação por danos morais por causa de ‘estupro continuado’. Ela pede R$ 50 milhões, diz o portal O Antagonista, que não revelou o nome da vítima.

De acordo com o texto, a mulher classifica o pai como um homem bruto, cruel e violento. Uma pessoa ligada ao Ministério Público de Goiás disse que a vítima foi violentada quando era menor de idade, caracterizando o crime como estupro de vulnerável.

A matéria diz ainda que a moça decidiu mover a ação em meados deste ano, mas que seus irmãos já teriam processado João de Deus anteriormente pelo caso. O processo teria sido encerrado após um acordo.

Alberto Toron, advogado de João de Deus, disse que há um vídeo em que a filha do médium retira as acusação, mas não o mostrou à reportagem.

Acusações de abuso sexual

O médium João de Deus é acusado por mulheres de abuso sexual. As primeiras denúncias foram veiculadas na última sexta (7) no programa ‘Conversa com Bial’. Desde então, centenas de outras mulheres acusaram o homem de cometer o mesmo crime.

A Polícia Civil de Goiás e o Ministério Público montaram uma força-tarefa nesta segunda (10) para investigar o caso.

Leia mais: Pai forçou filho de 11 anos a fazer sexo com madrasta para ‘não virar gay’

Siga CLAUDIA no Instagram