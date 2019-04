Evento discute como empresas podem combater violência contra a mulher

Um evento no Maksoud Plaza vai discutir como garantir um ambiente seguro para as mulheres nas empresas, com igualdade de gêneros e integração, e debater como os departamentos de recursos humanos podem agir na prática para ajudar no combate à violência sexual. Promovido pelo Instituto Vasselo Goldoni, o 1º Fórum IVG será realizado no dia 25 de abril, das 8h às 17h30, e terá o valor arrecadado com os ingressos revertido ao Instituto Maria da Penha. Ela participará do seminário em São Paulo.

Guta Nascimento, diretora de CLAUDIA, também fará parte do fórum, como mediadora do painel “Importância da União de Esforços para Garantir o Respeito à Integridade e aVida das Mulheres”. Consulte a programação completa aqui.

Os ingressos custam R$ 360 e o preço pode ser pago em até 12 vezes. O valor inclui o almoço.

I Fórum – Instituto Vasselo Goldoni

Quando: 25 de abril, a partir das 8h para credenciamento.

Onde: Maksoud Plaza Hotel (Alameda Campinas, 150 – Jardim Paulista – São Paulo, SP)

Ingresso: R$ 360,00 (compre aqui).

