Estudante é estrangulada com fio de computador; namorado é suspeito

A estudante Fernanda Mariâni Debus Hoffmeister, de 22 anos, foi encontrada no domingo (10) morta em seu apartamento em Santa Maria, na região central do estado do Rio Grande do Sul. A jovem tinha perfurações por objeto cortante no pescoço e, segundo a polícia, foi enforcada por um fio de computador.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e o principal suspeito é o namorado dela, Mauricio Rodrigues da Silva, também de 22 anos. Segundo a investigação, o acusado fugiu para São Vicente do Sul, onde morava, e cometeu suicídio.

Fernanda era natural de São Pedro do Sul e estudava engenharia química na Universidade Federal de Santa Maria. Apesar de o crime ter ocorrido durante a madrugada, a vítima foi encontrada no período da tarde por um amigo, que arrombou a porta do quarto onde ela estava trancada.

Este é o segundo caso de feminicídio registrado em uma semana em Santa Maria.

Leia mais: Personalidades narram casos de feminicídio no Dia da Mulher

+ Jovem de 18 anos sofre estupro coletivo e é achada morta em cisterna