Personalidades narram casos de feminicídio no Dia da Mulher

A jornalista @carlavilhenaa narra a morte de Thaís de Andrade, assassinada pelo namorado. "Era uma gostosa noite de Carnaval em Borborema, cidade de pouco mais de 15 mil habitantes no interior de São Paulo. A balconista Thaís de Andrade, de 29 anos, foi com o namorado, Anderson Urich, assistir ao desfile. Eles estavam com a filha adolescente dela e, na volta, deixaram a jovem com os avós e foram juntos pra casa. Houve uma discussão e, pouco depois, Anderson fugiu do lugar. Ele avisou o pai que tinha feito uma besteira, machucado a namorada. O homem foi até a casa para socorrê-la, mas já era tarde. Encontrou Thaís caída no chão, com marcas no pescoço, estrangulada. Anderson foi preso. Thaís entrou nas estatísticas de feminicídio.” Relembramos hoje mulheres que morreram por serem mulheres. #diainternacionaldamulher #eutenhodireito