Estudante brasileiro é encontrado morto na China

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) informou por meio das redes sociais que na última segunda-feira (15) o estudante brasileiro Leonardo Cláudio da Rosa foi encontrado morto na cidade de Chongging, na China.

O jovem era estudante de letras na instituição gaúcha e fazia intercâmbio. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas há suspeitas de que ele tenha sido assassinado.

As investigações e motivo da morte estão sendo acompanhadas pela família de Leonardo juntamente com a universidade, a Secretaria de Relações Internacionais (Relinter), o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada Brasileira da China.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o Itamaraty está em contato com as autoridades locais para adquirir mais informações sobre o ocorrido. “O Itamaraty também está em contato com os familiares do Sr. da Rosa, com vistas a orientá-los quanto aos trâmites burocráticos para o traslado do corpo”.

