Doodle do Google homenageia a poeta e ativista americana Maya Angelou

O doodle do Google homenageia nesta quarta (4) a escritora Maya Angelou , que faria 90 anos hoje. Nascida em 4 de abril de 1298, ela morreu em 2014, aos 88 anos. Além da literatura, ela também é reconhecida por sua luta pela igualdade racial. Foi colega de Martin Luther King , que morreu há 50 anos , e de Malcom X . Oprah Winfrey a considera sua mentora.

Ao longo de sua trajetória, Maya foi cantora, dançarina, atriz, dramaturga e compositora. Ganhou o Grammy. No funeral de Michael Jackson, que morreu em 2009, ela leu o poema “We Had Him” [Nós o tivemos]. Um trecho diz:

“No instante em que Michael se foi,

passamos a não saber nada.

Nenhum relógio pode contar o tempo.

Nenhum oceano pode apressar nossas marés,

com a ausência abrupta de nosso tesouro.”

Seu primeiro livro, “I Know Why the Caged Bird Sings” [Eu sei por que o pássaro engaiolado canta], fez dela uma das primeiras autoras negras a ter um best-seller nos Estados Unidos. Ela relata que, quando tinha sete anos de idade, foi estuprada pelo namorado da mãe.