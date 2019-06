Dono de pizzaria faz festa em creche para menino que nunca comeu pizza

View this post on Instagram

Há uma semana atrás uma criança cujo nome é Gabriel esteve na pizzaria e começou a conversar comigo… na sua inocência ele me fez a seguinte pergunta “você vende pizza?” Então eu respondi que sim. Ele em seguida fez a seguinte afirmação. “Eu nunca comi uma pizza, só conheço por fotos e desenhos.” Naquele momento eu confesso que fiquei sem chão. Então mandei servir uma mesa pra ele e nós dois comemos uma pizza!! O Gabriel foi embora, eu não vi ele mais. Fiquei preocupado e fui procurar por ele na creche, fiquei sabendo que ele ainda não estava estudando, pq estava se mudando aqui pra Rive e ainda estava em fase de transição. Com essa situação, eu falei pra mim mesmo que não queria mais ouvir de uma criança a afirmação anterior. Conversei com a diretora da nossa creche, e ela juntamente com as outras servidoras adoraram a ideia da Serve Bem proporcionar para todas as crianças o dia da pizza. Hoje terça-feira nossa folga. Aproveitamos esse momento para então levar de forma simples mas com amor e carinho, pizzas para toda essa criançada. Fiquei emocionado e afirmo que tive um dos dias mais felizes da minha vida ao ver o meu produto fazendo a alegria de tantas crianças. Quero agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha vida, na vida da minha família, da família Serve Bem. A toda minha equipe que se empenhou muito para que esse dia pudesse acontecer. Obrigado de todo meu coração. Obrigado crianças. Obrigado Jesus! ♥️🙏🏻