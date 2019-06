Quebra-cabeça 3D de Harry Potter chega ao Brasil

Uma novidade incrível pretende dar ainda mais magia aos fãs de Harry Potter. A Galápagos Jogos lançará, nesta semana, a linha de quebra-cabeças 3D de Harry Potter, inédita no mercado brasileiro.

O produto conta com peças que reproduzem, detalhadamente, os cenários mais icônicos dos filmes: o Beco Diagonal, a Toca, o Expresso de Hogwarts e, claro, o castelo de Hogwarts.

O quebra-cabeça 3D apresenta um desafio único, podendo ser montado sozinho, com um grupo de amigos ou durante a reunião da família, trazendo todo o encantamento do mundo mágico para a realidade.

Além disso, as peças foram desenvolvidas com espuma leve e resistente, fazendo com que o quebra-cabeças também possa ser utilizado como decoração. É perfeito para os fãs da saga e colecionadores!

Você pode conferir todos os modelos da linha e comprar o quebra-cabeças no site do produto. Os preços variam de R$ 199,90 a R$ 299,90.

