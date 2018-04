Em 2014, a campanha Chega de Fiu Fiu pedia mais respeito às mulheres na rua e ensinava: cantada não é elogio. Desenvolvida pelo grupo Think Olga, o projeto visava educar as mulheres e formar uma rede de apoio, para que tivéssemos cada vez mais coragem de combater esse tipo de comportamento.

A conversa penetrou em tantos lugares e ambientes diferentes que surgiu a ideia de fazer um documentário. O longa contou com financiamento coletivo e agora está pronto. Foi apresentado essa semana em um festival de cinema de Direitos Humanos no Colorado, Estados Unidos. E a reação foi a melhor possível: uma salva de palmas de pé.

“Especialmente neste momento do Brasil e do mundo. E, embora a realidade do nosso país seja bem diferente da dos Estados Unidos, as violências de gênero se relacionam e nos conectam”, disse a diretora Amanda Kamanchek, que esteve no festival junto com uma das personagens do filme, Raquel Carvalho.

No Brasil, o filme estreia em maio, mas já dá para conferir o trailer.