Dia do Professor: 20 mensagens especiais para mandar por Whatsapp

Por Nathalie Silva (colaboradora) Atualizado em 14 out 2021, 10h25 - Publicado em 14 out 2021, 10h26

Em 15 de outubro é comemorado o Dia dos Professores, profissão essa que forma todas as outras. Nesta data celebramos os educadores duas vezes, a primeira pelo desafio que é ensinar durante uma crise sanitária e a segunda pela resiliência vista por muitos profissionais durante a adaptação ao novo formato de sala de aula. Graças aos professores, podemos observar a reinvenção da educação.

Separamos 20 opções de mensagens para você enviar via WhatsApp ou mandar por um cartão de presente para o seu professor. Confira a seguir:

“É uma sorte ter um professor incrível como você e espero que este Dia dos Professores lhe traga muitos motivos para sorrir.”

“Parabéns pelo dia de hoje, pois é nele que a importância da sua profissão fica ainda mais evidente. Feliz Dia dos Professores!”

“Que o reconhecimento pelo seu esforço e trabalho esteja presente não só no dia de hoje, mas em todos os outros também. Feliz Dia dos Professores!”

“Grandes professores são responsáveis por grandes sonhos. Feliz Dia dos Professores!”

“É uma sorte ter um professor como você. Tenha um Dia dos Professores muito feliz!”

“No Dia dos Professores, celebremos quem se dedica a educar os jovens para que o amanhã seja cada vez melhor.”

“Suas palavras, atitudes e ações têm contribuído para o desenvolvimento dos nossos filhos. Feliz Dia dos Professores!”

“Neste dia do professor, o meu agradecimento para aqueles que tornaram possível todas as minhas impossibilidades.”

“Fazem sempre mais que ensinar e nunca menos que educar. Feliz Dia do Professor!”

“O melhor presente para dar para um professor é o reconhecimento da importância que ele tem na sua vida. Feliz dia do professor!”

“Aos mestres especiais que com carinho guardamos no coração, um Feliz Dia do Professor!”

“Hoje homenageamos aqueles que dedicam sua vida a construir um futuro melhor. Feliz dia do professor!”

“Um grande professor não é aquele que transmite suas opiniões, mas o que nos ajuda a formar as nossas. Feliz Dia do Professor!”

“Você merece ter o seu trabalho valorizado todos os dias porque o que faz pelos alunos e alunas da educação infantil é incrível. Feliz Dia do Professor!”

“Que este dia seja para darmos o nosso respeito a esta profissão nobre. A todos os mestres, parabéns pelo Dia do Professor!”

“Parabéns pelo Dia dos Professores e por todos os outros em que dedica o seu tempo à educação. Você é um exemplo!”

“Ser professor não é só um trabalho, mas um dom. Feliz Dia dos Professores!”

“Enquanto existirem professores como você, haverá esperança para o mundo. Feliz Dia dos Professores!”

“Parabéns para todos que hoje comemoram a melhor e mais nobre profissão de todas. Feliz Dia dos Professores!”

“Para todos que fazem da educação muito mais que uma profissão, mas sim uma vocação, desejo um caloroso e feliz Dia dos Professores!”