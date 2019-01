Desconhecido recria tela da Netflix para ajudar menino autista

Miguel tem apenas 6 anos mas já é fã incondicional da animação ‘Procurando Nemo‘. Mas o menino, que é autista, começou o ano com uma má notícia: quando foi procurar seu filme favorito no serviço de streaming Netflix não o encontrou.

Foi então que sua mãe, Fernanda Torres, de Sorocaba (SP), foi até as redes sociais para buscar alguma maneira de aliviar a frustração e do menino, já que o filme o ajuda com as crises que enfrenta por sua condição. A confeiteira foi então até as páginas da Disney e da Netflix no Facebook questionar a retirada do filme do catálogo, e relatou o drama do filho.

“Walt Disney Studios, tenho um pedido desesperado para vocês, devolvam o Procurando Nemo pra Netflix, meu filho é autista, está tendo crises desde dia 01, cada vez que procura o filme preferido dele e não encontra. Me ajudem”, escreveu Fernanda para a página.

Porém, entre tantos comentários questionando por que a mãe não comprava o DVD do filme ou encontrava uma solução – até julgando a situação e falando para ela dar “um jeito” – um desconhecido surgiu de boa vontade com uma ideia genial.

O analista de suporte técnico Rodrigo Lima se ofereceu para personalizar um DVD com o layout do serviço de streaming e com o filme favorito do menino. Ele investiu dois dias para personalizar o material e enviar um link para a mãe do menino.

“Ele chorava muito, ficava nervoso e chegou ao ponto de bater no rosto. O Miguel ficava repetindo as falas do filme para me fazer tentar lembrar. Na cabeça dele, eu ia fazer voltar o desenho lá. Então, escrevi no Facebook. As pessoas falavam que era frescura, mas daí ele apareceu com a solução e foi maravilhoso, no meio de tanta gente falando besteira”, contou a mãe de Miguel ao G1.

A conversa nos comentários entre os dois acabou viralizando nas redes sociais. A atitude e boa vontade de Rodrigo foi digna de elogios!

Leia mais: Mulher em estado vegetativo há 14 anos dá à luz nos EUA

+ Menina autista confunde noiva com Cinderela e tem reação fofa