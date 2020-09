Vaquinha virtual tenta ajudar brigadistas do Pantanal, cenário é chocante

Diante do cenário desolador e catastrófico no Pantanal começam a surgir algumas iniciativas para tentar ajudar quem está na linha de frente do combate ao pior incêndio dos últimos 22 anos na região. Uma campanha de crowdfunding criada na plataforma Catarse e lançada nesta semana tenta tornar permanente o trabalho da brigada de incêndio que está atuando contra as chamas que consomem o Pantanal.

A meta é arrecadar 500 mil reais para a Brigada Alto Pantanal – Haroldo Palo Jr., nome da equipe que luta diariamente contra o fogo que já consumiu quase 20% da vegetação do Pantanal destruindo mais de 2 milhões de hectares de vegetação. A iniciativa tem como padrinhos, o apresentador Luciano Huck, O Instituto Homem Pantaneiro (UHP), a Documenta Pantanal e a Wahba Filmes.

Se atuassem o ano inteiro, os brigadistas poderiam trabalhar na prevenção de desastres ambientais. Com o dinheiro, será possível montar duas equipes permanentes de sete pessoas, além de comprar equipamentos e barcos. Já foram arrecadados mais de 51 mil reais e o financiamento coletivo estará disponível por mais de 40 dias.

“Sem preparo, não há como combater o fogo. O maior desafio é ter tempo para qualificar e contratar a equipe. Por isso, somente com equipes fixas treinadas e equipadas, podemos evitar que as tristes cenas com macacos, jaguatiricas e onças carbonizadas sejam rotineiras nos telejornais”, diz Angelo Rabelo, diretor de Relações Institucionais do Instituto Homem Pantaneiro, no texto divulgado na Catarse.

Em seu perfil no Instagram, Luciano Huck compartilhou o link da da campanha: