Dezenas de mulheres são detidas em protesto na Bielorrússia

No último sábado (12), a polícia da Bielorrússia usou métodos violentos para acabar com um protesto de mulheres em Minsk, a capital do país. Milhares delas compareceram ao centro da cidade para protestar pacificamente contra a detenção de Maria Kolesnikova, uma das líderes da oposição ao governo, que foi presa na semana passada, após resistir à expulsão do país e rasgar seu próprio passaporte.

Vídeos mostram homens encapuzados tentando deter algumas das mulheres que estavam na manifestação na Praça da Liberdade. Elas resistiram, mas, mais tarde, policiais ajudaram os homens a levá-las de maneira violenta para veículos da força de segurança. De acordo com o grupo de defesa dos direitos humanos Viasna, 30 manifestantes foram detidas.

The security forces tried to detain 73-year-old Nina #Bahinskaya, who has been taking part in nearly every political rally in the past 30 years. Other women were able to defend her. She is one of the bravest women in #Belarus and is being admired by the whole country pic.twitter.com/kqUikQhRa9

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 12, 2020