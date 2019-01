Rapaz que matou garoto de 8 anos é morto com 20 tiros

Um homem suspeito de balear e matar o menino Joelson Neto França de Oliveira, de 8 anos, foi morto a tiros na casa onde ele estava escondido na madrugada de segunda (14). O caso aconteceu na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia, um grupo com cerca de oito homens invadiu o local e o mataram com 20 tiros. O rapaz, de 20 anos, foi identificado como João Vitor Fonseca Cardim.